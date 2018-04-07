Создание финансовой модели (продукты питания)

Постановка управленческого учета с нуля в торговой компании (оптовые поставки макарон из Киргизии) со сложной структурой центров доходности и затрат. Разбиение управленческой отчетности на юридические лица, направления деятельности, консолидация по проектам и др. в зависимости от управленческих целей. Планирование и прогнозирование тактических и стратегических финансовых целей компании. Совершенствование существующей системы финансового управления. Финансовое моделирование, налоговое прогнозирование.