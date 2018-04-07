Автоматизация управленческого учета в 1С

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- Совершенствование системы учета дебиторской и кредиторской задолженности в 1C УПП для оптово-торговой компании в области поставок электротехнической продукции. Разработка формы отчетности, постановка ТЗ программистам, контроль исполнения поставленной задачи.
- Разработка структуры статей доходов и затрат для составления отчета о движении денежных средств и автоматизация учета в 1С ERP.
- и др.
6.docx
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