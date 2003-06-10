Айдентика для компании "LuminaFlora"

Характер бренда: "LuminaFlora" - это бренд, который отражает изящность, роскошь и красоту цветов. Он стремится создать впечатление утонченности, элегантности и волшебства, которое охватывает каждый из их продуктов.

Целевая аудитория: Любители и ценители красоты цветов, в поиске эксклюзивных и роскошных подарков. Целевая аудитория включает в себя как мужчин, так и женщин, среднего и высокого социального статуса, в возрасте от 30 до 60 лет.

Особенности айдентики и пожелания заказчика:

Желаемые ассоциации: изящность, роскошь, красота, элегантность, волшебство.

Использование нежных и элегантных цветов, таких как пастельные оттенки и золотистые тонировки, для передачи ощущения роскоши и утонченности.

Использование элементов цветов и лепестков в дизайне, чтобы усилить связь с продуктами бренда.

Уникальный и элегантный логотип, который будет использоваться на упаковке продуктов, в рекламных материалах и на веб-сайте.

Желание заказчика создать атмосферу магии и волшебства в айдентике бренда.

Ограничения:

Избегать ярких и насыщенных цветов.

Ограничение использования темных оттенков, чтобы сохранить элегантность и светлую атмосферу.

Состав:

Необходимо разработать уникальный и элегантный логотип, включающий в себя символ цветка или лепестка.

Требуется создание фирменной графики, включающей в себя цветовую палитру, типографику и элементы дизайна, чтобы обеспечить единый идентификационный стиль для всех материалов и продуктов бренда.

Фирменная графика должна быть предоставлена в формате векторных файлов и графических элементов для использования в различных средах (печать, веб-сайт, социальные сети и т. д.).

Общая цель проекта - создать привлекательную и запоминающуюся айдентику для бренда "LuminaFlora", которая будет эффективно передавать его характер и привлекать целевую аудиторию.