Айдентика для компании "LuminaFlora"
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Характер бренда: "LuminaFlora" - это бренд, который отражает изящность, роскошь и красоту цветов. Он стремится создать впечатление утонченности, элегантности и волшебства, которое охватывает каждый из их продуктов.
Целевая аудитория: Любители и ценители красоты цветов, в поиске эксклюзивных и роскошных подарков. Целевая аудитория включает в себя как мужчин, так и женщин, среднего и высокого социального статуса, в возрасте от 30 до 60 лет.
Особенности айдентики и пожелания заказчика:
Желаемые ассоциации: изящность, роскошь, красота, элегантность, волшебство.
Использование нежных и элегантных цветов, таких как пастельные оттенки и золотистые тонировки, для передачи ощущения роскоши и утонченности.
Использование элементов цветов и лепестков в дизайне, чтобы усилить связь с продуктами бренда.
Уникальный и элегантный логотип, который будет использоваться на упаковке продуктов, в рекламных материалах и на веб-сайте.
Желание заказчика создать атмосферу магии и волшебства в айдентике бренда.
Ограничения:
Избегать ярких и насыщенных цветов.
Ограничение использования темных оттенков, чтобы сохранить элегантность и светлую атмосферу.
Состав:
Необходимо разработать уникальный и элегантный логотип, включающий в себя символ цветка или лепестка.
Требуется создание фирменной графики, включающей в себя цветовую палитру, типографику и элементы дизайна, чтобы обеспечить единый идентификационный стиль для всех материалов и продуктов бренда.
Фирменная графика должна быть предоставлена в формате векторных файлов и графических элементов для использования в различных средах (печать, веб-сайт, социальные сети и т. д.).
Общая цель проекта - создать привлекательную и запоминающуюся айдентику для бренда "LuminaFlora", которая будет эффективно передавать его характер и привлекать целевую аудиторию.