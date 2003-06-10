Графический дизайнер

Создаю фирменный стиль брендов, который продается.

Свежий и современный взгляд позволяет создавать лаконичные и запоминающиеся дизайны.

Пожелания заказчика, качество и выполнение в самые быстрые сроки - являются приоритетом в работе.

Основные направления:

айдентика;

фирменный стиль;

логотипы;

баннеры;

полиграфичная продукция;

обложки для маркетплейсов (Ozon, Wildberries).

Работаю в сфере дизайна более 5-и лет, имеется среднее специальное и незаконченное высшее образование графического дизайнера.