serezha_graphic

Сергей Шигабутдинов serezha_graphic

 
21 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Графический дизайнер

Создаю фирменный стиль брендов, который продается.

Свежий и современный взгляд позволяет создавать лаконичные и запоминающиеся дизайны.

Пожелания заказчика, качество и выполнение в самые быстрые сроки - являются приоритетом в работе.

Основные направления:

  • айдентика;

  • фирменный стиль;

  • логотипы;

  • баннеры;

  • полиграфичная продукция;

  • обложки для маркетплейсов (Ozon, Wildberries).

Работаю в сфере дизайна более 5-и лет, имеется среднее специальное и незаконченное высшее образование графического дизайнера.

Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $30от 2 дней
#279
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#342
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 дней
#386
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#1087