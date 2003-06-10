Графический дизайнер
Создаю фирменный стиль брендов, который продается.
Свежий и современный взгляд позволяет создавать лаконичные и запоминающиеся дизайны.
Пожелания заказчика, качество и выполнение в самые быстрые сроки - являются приоритетом в работе.
Основные направления:
айдентика;
фирменный стиль;
логотипы;
баннеры;
полиграфичная продукция;
обложки для маркетплейсов (Ozon, Wildberries).
Работаю в сфере дизайна более 5-и лет, имеется среднее специальное и незаконченное высшее образование графического дизайнера.
Портфолио
- Айдентика для компании "Зуб Даю"нет просмотров
- Айдентика для компании "Eagle Beak"нет просмотров
- Айдентика для компании "Harmony Estates"нет просмотров
- Айдентика для компании "Такомас"нет просмотров
- Дизайн обложки товара для Wildberries и Ozon.нет просмотров
- Айдентика для компании "LuminaFlora"нет просмотров
Фирменный стиль
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$5/час
от $30от 2 дней
#279
Наружная реклама
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$5/час
от $20от 1 дня
#342
Верстка полиграфии
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$5/час
от $15от 2 дней
#386
Логотипы и Знаки
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$5/час
от $15от 1 дня
#1087