Айдентика для компании "Harmony Estates"
Фирменный стиль
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месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания "Harmony Estates" - управляющая компания многоквартирного жилого комплекса, занимающаяся обеспечением комфортной жизни и уютной атмосферы для жильцов.
Пожелания заказчика:
Создайте логотип, который будет символизировать гармонию, уют и профессиональное управление, рассмотрите возможность включения знака в логотип, который подчеркнет ценности компании.
Также разработайте фирменный паттерн
Продемонстрируйте айдентику на сувенирной продукции, такой как ключницы, кружки, блокноты и другие предметы, которые могут быть интересны для жильцов.
Ограничения от заказчика:
Цветовая палитра должна быть нейтральной и приглушенной, предпочтительно включить натуральные оттенки, которые будут ассоциироваться с жилищем.