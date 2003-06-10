Айдентика для компании "Harmony Estates"

Компания "Harmony Estates" - управляющая компания многоквартирного жилого комплекса, занимающаяся обеспечением комфортной жизни и уютной атмосферы для жильцов.

Пожелания заказчика:

Создайте логотип, который будет символизировать гармонию, уют и профессиональное управление, рассмотрите возможность включения знака в логотип, который подчеркнет ценности компании.

Также разработайте фирменный паттерн

Продемонстрируйте айдентику на сувенирной продукции, такой как ключницы, кружки, блокноты и другие предметы, которые могут быть интересны для жильцов.

Ограничения от заказчика:

Цветовая палитра должна быть нейтральной и приглушенной, предпочтительно включить натуральные оттенки, которые будут ассоциироваться с жилищем.