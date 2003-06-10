Айдентика для компании "Eagle Beak"

Сфера деятельности: школа британского английского

Целевая аудитория: молодые люди, желающие изучать английский с нуля или развивать профессиональный английский.

Комментарии заказчика:

Особенности: у нас есть несколько групп: kids (5-12 лет), teens (13-18 лет), old (50-90 лет), а также группы по профессиональным направлениям: medical, design, IT, history, engineer, business. Мы как средняя школа с кружками по интересам. Хотим быть современными и доступными. У нас низкий и средний ценовой сегмент, поэтому важно, чтобы айдентика не смотрелась пафосно.

Пожелания: Хотим чтобы у каждой из групп был свой цвет или отличительный знак или герб, вписывающийся в единый стиль.

Ограничения: Использовать не больше 5 цветов.