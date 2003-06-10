Айдентика для компании "Такомас"

Сфера деятельности: Сервис аренды самокатов

Целевая аудитория:

Молодые люди которые хотят быть не такими как общество (16-25 лет)

Комментарии заказчика:

Особенности: название — это слово самокат наоборот, как смысл того, чтобы мыслить наоборот, нестандартно, другим взглядом.

Яркие цвета, трендовые формы

Ограничения: никаких!!