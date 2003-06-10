Айдентика для компании "Такомас"
Фирменный стиль
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месяц назад
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Сфера деятельности: Сервис аренды самокатов
Целевая аудитория:
Молодые люди которые хотят быть не такими как общество (16-25 лет)
Комментарии заказчика:
Особенности: название — это слово самокат наоборот, как смысл того, чтобы мыслить наоборот, нестандартно, другим взглядом.
Яркие цвета, трендовые формы
Ограничения: никаких!!