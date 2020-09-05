Айдентика для Онлайн-школы Макарун

Уже несколько лет школа Макарун радует своих учеников.

Уникальная программы, которые позволяют развивать индивидуальность детей, забота, внимание и ощущения семьи, вот, что заключается в основе школы Макарун.

В условиях пандемии школа решила продолжить свое развития и открывает дистанционное обучение.

С этой идей они и обратились ко мне за помощью, для них было важно сохранить связь с основной школой и выделиться на фоне конкурентов, поэтому мы сохранили основной логотип, но изменили композицию и подобрали другой шрифт, подобрали чистые, яркие цвета, которые отображают современность и выделяют школу на фоне конкурентов.