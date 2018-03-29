Брендинг туристического агентства Bright Tour

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка логотипа и элементов фирменного стиля туристического агентства Bright Tour.
Разработка логотипа
Нейминг
Разработка визитки
Разработка двустороннего буклета
Дизайн конверта
Дизайн фирменного бланка
Дизайн блокнота
Дизайн кружки
Дизайн оформления офиса (в процессе)
Время создания итого: 40 часов
Стоимость: $500