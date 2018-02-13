Everyday Studio. Дизайн презентационных материалов

О проекте

EveryDay Studio это комплекс приложений для планирования питания и тренировок. Это программное обеспечение предназначено для диетологов, фитнес-тренеров, фитнес-клубов и медицинских клиник.

Клиент обратился к нам за разработкой дизайна печатной презентационной продукции, которую они могли бы использовать на конференциях, презентациях и прочих мероприятиях.