Everyday Studio. Дизайн презентационных материалов
Добавлена214 просмотров
6 лет назад
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О проектессылка на кейс
EveryDay Studio это комплекс приложений для планирования питания и тренировок. Это программное обеспечение предназначено для диетологов, фитнес-тренеров, фитнес-клубов и медицинских клиник.
Клиент обратился к нам за разработкой дизайна печатной презентационной продукции, которую они могли бы использовать на конференциях, презентациях и прочих мероприятиях.