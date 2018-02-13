U–21. Логотип и фирменный стиль магазина одежды

О проекте

U–21 - первый магазин в Полтаве, в котором представлена одежда исключительно украинских дизайнеров. Его особенностью является постоянное обновление коллекций в течение 21 дня и последующие распродажи.

Покупателями U–21 являются в основном молодые украинцы с активной жизненной позицией и чувством стиля. Это люди, которые не боятся перемен и осознают их необходимость. А в одежде больше всего ценят индивидуальность и эксклюзивность.

Нашей студии было поручено разработать легкий, понятный, современный логотип и йдентику, которые продемонстрируют особенности концепции магазина.