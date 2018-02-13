Art Market. Айдентика для уличного фешн-фестиваля

Добавлена
6 лет назад
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О проекте

ссылка на кейс

Арт-мар­кет это го­род­ская яр­мар­ка ук­ра­ин­ско­го хенд-мейда и фэшн брен­дов. Пе­ред нами стоя­ла за­да­ча со­здать ло­го­тип и фир­мен­ный стиль ко­то­рый отоб­ра­жал бы осо­бен­но­сти этого ме­ро­прия­тия.