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Art Market. Айдентика для уличного фешн-фестиваля
Фирменный стиль
Добавлена
6 лет назад
190 просмотров
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О проекте
ссылка на кейс
Арт-маркет это городская ярмарка украинского хенд-мейда и фэшн брендов. Перед нами стояла задача создать логотип и фирменный стиль который отображал бы особенности этого мероприятия.
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Роман Камалетдинов
marmelad_design
Был
6 лет назад
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