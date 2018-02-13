Navicom Energy. Айдентика для буровой компании

О проекте

Navicom Energy – компания, которая занимается наклонно-направленным бурением нефтяных и газовых скважин на территории Украины. Нам необходимо было разработать фирменный стиль, который бы отражал сильные стороны компании: высокотехнологичность, опытный коллектив, надежность и профессионализм.