О проекте

За последние несколько лет рынок добычи энергоресурсов стал динамично развиваться. Это создало новые условия для участников рынка. Буровая компания Укрбурсервис за последнее время произвела значительную модернизацию оборудования и улучшило структуру компании. Нашей задачей было продемонстрировать эти изменения через визуальный язык. Результатом нашего сотрудничества стал новый логотип, фирменный стиль, презентационные материалы и сайт.