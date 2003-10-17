Фирменный стиль для Kitty Cafe

Kitty Cafe- уютное котокафе, где можно выпить чашку кофе в компании милых котов.

Цель: разроботать фирменный стиль. Создать минималистичный и лаконичный образ, который запоминается и вызывает положительные эмоции.

В рамках проекта было сделано:

-Логотип. Использован шрифт без засечек, буква “е” стилизована, а также отрисован кот

-Теплая цветовая палитра, передающая атмосферу заведения

-Паттерн, включающий в себя лапку котаи кофейное зерно

-Макеты полиграфии и другая визуальная коммуникация (визитки, бэджи, дизайн фирменных стаканов и пакетов)

Этапы работы:

Брифинг. Изучение проекта в онлайн формате, формирование образа на основе личных предпочтений клиента, и понимание образа ценностей, которые важно отразить в проекте.

Анализ конкурентов. Время поиска идей, определение будущего образа бренда, как именно он будет транслироваться в социальном пространстве, какие именно его будут основные ценности, как он будет коммуницировать с аудиторией.

Бренд-стратегия.Создаем бренд-стратегию и формируем ценности проекта, создаем пирамиду бренда для компании, первый мудборд проекта на основе сформированной стратегии. Бренд-стратегия помогает сформировать точечный фокус - куда двигаться компании и как развиваться.

Разработка дизайна. Эскизирование, разработка логотипа, который более детально отражает миссию бренда и его настроение.