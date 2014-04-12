Фирменный стиль для компании Продакс

Задача: разработать элементы фирменного стиля для компании по продаже горных машин и продаже угля.

1. логотип в трех языковых версиях;

2. дизайн пропуска;

3. дизайн фирменного бланка.

Идея заказчика: в логотипе проиллюстрировать связь между добычей угля и горными машинами.

Реализация: в логотипе закодирован символ угля ("черный квадрат" - общепринятое обозначение на карте полезных ископаемых) и символ машин - "шестерня".