Фирменный стиль для компании THR

Телеграмм для быстрой связи @JBlack94

Задача: Не смотря на огромный опыт, компания уже не ведущая на рынке, низко технологичная, без SMM продвижения, и постепенно теряет позиции. Поэтому стояла задача разработать для бренда айдентику, которая будет отражать его ключевые ценности: профессионализм, скорость и качество, индивидуальный подход к клиентам, обеспечение безопасных и комфортных условий труда для работников. А также подчеркнуть готовность компании выйти на новый уровень, двигаться вперёд, идти по пути прогресса.

Решение: Компании было важно сохранить в логотипе сокращённое

название - THR, поэтому новый лого можно использовать в трёх вариациях: аббревиатура «THR» со знаком сверху, полное название «ToucHR» и «THR» со знаком справа. Такие варианты расположения знака не случайны.

Знак выглядит максимально простым, но, тем не менее, не лишённым смысла и метафор. Компания позиционирует себя как надёжный помощник для своих клиентов, главное для них - доверие. Основная цель ребрендинга - стать более прогрессивными, идти в ногу со временем.

Центральная буква в аббревиатуре означает Human - человек. Знак не случайно стоит именно над ней, он символизирует дом, крышу над головой, защиту, надёжность, и, как следствие, спокойствие. Также знак будет использоваться справа от названия. Это символ движения, прогресса, намёк на стрелку, означающий, что компания не стоит на месте, развивается, преуспевает.

Фирменный шрифт подобран таким образом, чтобы композиция логотипа выглядела устойчиво, надёжно, прочно. Фирменную палитру составляет насыщенный градиент фиолетовых оттенков,

а также тёмный, глубокий, но более спокойный и сдержанный сиреневый. Эти цвета ассоциируются с качеством, компетентностью, привлекательностью.

Паттерн состоит из фирменного знака под различными его углами и может использоваться в разных масштабах. Также в качестве фирменных элементов уместно использование любых угловатых форм и фигур, что подчёркивает общую картину стиля и образы, которые в нём заложены.

Таким образом, айдентика THR транслирует надёжность, устойчивость,

профессионализм, технологичность, опыт и те смыслы, которые будут

привлекать внимание обе категории их клиентов.