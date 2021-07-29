Фирменный стиль для кондитерской Bliss

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Bliss — кондитерская в Германии, которая будет радовать своих посетителей эксклюзивными авторскими десертами. Уютная атмосфера, качели и фотозона,
дружелюбный персонал, торты на заказ - всё это про Bliss
Задача — разработка названия и айдентики для бренда, которая будет отражать его ключевые ценности: эксклюзивность, натуральность и качество продукции для настоящих ценителей сладкого
Решение — для названия было подобрано слово, максимально отражающее эмоции истинных сладкоежек при встрече с любимым десертом - "Bliss - Блаженство"
В основу знака легли образы крема и облаков, как символ воздушности, нежности, уюта, спокойствия и гармонии. Пастельные цвета и плавные формы передают общее настроение
и переносят нас на самое мягкое облако из сливок
Проект на Behance: https://www.behance.net/gallery/124095625/Bliss
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