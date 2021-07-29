Фирменный стиль для кондитерской Bliss

Bliss — кондитерская в Германии, которая будет радовать своих посетителей эксклюзивными авторскими десертами. Уютная атмосфера, качели и фотозона,

дружелюбный персонал, торты на заказ - всё это про Bliss

Задача — разработка названия и айдентики для бренда, которая будет отражать его ключевые ценности: эксклюзивность, натуральность и качество продукции для настоящих ценителей сладкого

Решение — для названия было подобрано слово, максимально отражающее эмоции истинных сладкоежек при встрече с любимым десертом - "Bliss - Блаженство"

В основу знака легли образы крема и облаков, как символ воздушности, нежности, уюта, спокойствия и гармонии. Пастельные цвета и плавные формы передают общее настроение

и переносят нас на самое мягкое облако из сливок

Проект на Behance: https://www.behance.net/gallery/124095625/Bliss

Телеграмм для быстрой связи @JBlack94