Фирменный стиль для ресторана Muchos

Проект на Behance: https://www.behance.net/gallery/124309757/Muchos

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Muchos – мексиканская кухня с озорным характером. У них большое авторское меню, яркий интерьер, живая музыка и самый крутой персонал. В Muchos приятно посидеть, недавно открыли доставку. Muchos – много по испански. Много вкусной еды, много общения, много друзей вокруг, много эмоций и впечатлений

Задача – разработать для компании новый фирменный стиль, который будет вызывать яркие эмоции: веселье, любопытство, кайф! Поход в Muchos будет приключением для каждого. Также стиль должен ассоциироваться с вкусной едой и Мексикой

Решение – разработанный логотип прячет в себе улыбку, намекая на тот позитив, который ждёт каждого посетителя заведения; фирменные элементы лаконичны - это улыбающийся смайл, который является частью логотипа или отдельные его части, которые могут использоваться отдельно; фирменная палитра вызывает ассоциации с Мексикой, цвета насыщенные и "вкусные". Таким образом, новый фирменный стиль компании транслирует позитив, радость, предвкушение вкусного мексиканского обеда и просто хорошего тёплого вечера в компании друзей