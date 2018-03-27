Фирменный стиль | ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ – ежегодное деловое событие, проводимое в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и включающее в себя серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении десяти лет Министерством транспорта Российской Федерации при организационной поддержке компании «Бизнес Диалог» для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества.

В процессе работы над проектом было создано более: 90 макетов широкоформатной продукции, 190 макетов полиграфической продукции и 70макетов для web-пространства.