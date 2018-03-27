Фирменный стиль | ДРАКИНО

| ЗАДАЧА:

разработка логотипа и фирменного стиля для парк-отеля ДРАКИНО – великолепного загородного курорта, расположенного в живописном лесу. Заказчик предпочел, чтобы будущий логотип был сдержанным, лаконичным, простым и понятным для потребителя.

| РЕШЕНИЕ:

разработанный логотип парк-отеля ДРАКИНО представляет собой черный силуэт дома, крыша которого имитирует форму ели. Таким образом, логотип включает в себя два визуальных образа: дом и дерево. Дом для человека – это личная крепость, тепло, очаг, семья и уединение. Дерево в свою очередь символизирует природу, лес, животных, свежий воздух, а так же считается дорогим материалом и символизирует достаток. Оба визуальных образа, дерево и дом, сами по себе банальны для применения их в качестве символов для разработки фирменного стиля гостиничного бизнеса. Но при их совмещении получился очень интересный и оригинальный логотип.