КДВ: купольный дом-вегетарий

Купольный Дом-Вегетарий – это красивый, энерго-эффективный, быстровозводимый экодом, позволяющий жить на земле, полностью обеспечивая свою семью экологически чистыми продуктами питания и зарабатывать на производстве очень эффективных органических удобрений, биогуматов и других продуктов. Умный Дом, позволяющий выращивать эко овощи и фрукты 365 дней в году, восстанавливать плодородие почвы и получать прибыль, проживая на Земле! Миссия продукта – дать возможность каждой семье обрести финансовую свободу, здоровье, единство (быть всегда вместе, вместе воспитывая своих детей, в труде, на личном примере, приобщая к природе).

Проблемы потребителя, которые решает продукт: · Расширяет жилую площадь· Значительно увеличивает комфорт проживания· Решает финансовую проблему· Восстанавливает здоровье· Дает новые знания (агротехника, плодородие, и т.п.)· Дает возможность общаться с единомышленниками, активный социум· Высвобождает время для семьи и детей, т.к. многие процессы в КДВ автоматизированы· Можно жить большой семьёй, например, вместе с престарелыми родителями· Дает чувство причастности к большому и значимому для планеты процессу – восстановление плодородия

Исходя из этого, было решено разработать знак на основе дерева; дерево символизирует и природу, и род, и аграрную сферу деятельности, и вызывает ассоциации с садом – т.е., это что-то, выращенное своими руками и приносящее плоды. Заказчик выбрал славянский шрифт, поскольку он гармонично вписывался в концепцию продукта и опять же, вызывал ассоциации, близкие по духу к идее заказчика. Буква «Д» была синтезирована с деревом, образовав его ствол и корни. Цвета для логотипа также были выбраны исходя из идеи природы, экологичности. Затем были разработаны паттерны, основанные на изображении веток, листьев. Материал носителей также должен был отражать суть продукта – экологичность, натуральность, доступность, простота; поэтому решено было выбрать бумагу/ткань с грубоватой текстурой, с минимальной степенью обработки.