Lévie — это цветочный бутик, в котором каждая композиция создается с акцентом на естественную
элегантность, простоту и утонченность. Избегая излишней искусственности, дизайн опирается на
органичные формы, мягкие текстуры и гармоничные цветовые сочетания, отражая природную красоту.
Фирменный стиль основан на этой философии: изящная буква “L” с цветочной ветвью становится выразительным визуальным элементом, подчеркивая связь с природой и создавая утонченную, но естественную эстетику бренда.
Шрифт для Lévie был выбран за его утонченность и органичность. Основанный на классических формах, он адаптирован так, чтобы передавать легкость и природную эстетику, напоминая изгибы лепестков и тонкость цветочных стеблей. Его изящные линии создают ощущение воздушности и легкости.
Логотип объединяет эстетику и природу: буква “L” оформлена в виде цветочной ветви, символизируя
живую красоту и внимание к деталям. Это делает фирменный стиль Lévie легко узнаваемым, элегантным и созвучным философии бренда.