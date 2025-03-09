Lévie — это цветочный бутик, в котором каждая композиция создается с акцентом на естественную

элегантность, простоту и утонченность. Избегая излишней искусственности, дизайн опирается на

органичные формы, мягкие текстуры и гармоничные цветовые сочетания, отражая природную красоту.

Фирменный стиль основан на этой философии: изящная буква “L” с цветочной ветвью становится выразительным визуальным элементом, подчеркивая связь с природой и создавая утонченную, но естественную эстетику бренда.

Шрифт для Lévie был выбран за его утонченность и органичность. Основанный на классических формах, он адаптирован так, чтобы передавать легкость и природную эстетику, напоминая изгибы лепестков и тонкость цветочных стеблей. Его изящные линии создают ощущение воздушности и легкости.

Логотип объединяет эстетику и природу: буква “L” оформлена в виде цветочной ветви, символизируя

живую красоту и внимание к деталям. Это делает фирменный стиль Lévie легко узнаваемым, элегантным и созвучным философии бренда.