Логотип и кретивы для соц. сетей | Нейминг

Разработка фирменного стиля для компании, которая занимается изготовлением и доставкой вегетарианских закусок

Задача от клиента:

• Разработать имя и логотип компании

• Оформить несколько креативов для социальных сетей

• Разработать дизайн упаковки

• Подобрать фирменные цвета и шрифты

Результат: Мною было разработано название, 3 вариации логотипа, дизайн упаковки и оформление 2 креативов. Также, для лучшего восприятия я предоставила заказчику презентацию с визуализацией и инструкцию по использованию логотипа. На работу ушло 8 дней. Проект успешно сдан в срок.