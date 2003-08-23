Логотип и кретивы для соц. сетей | Нейминг

Разработка фирменного стиля для компании, которая занимается изготовлением и доставкой вегетарианских закусок
Задача от клиента:
• Разработать имя и логотип компании
• Оформить несколько креативов для социальных сетей
• Разработать дизайн упаковки
• Подобрать фирменные цвета и шрифты
Результат: Мною было разработано название, 3 вариации логотипа, дизайн упаковки и оформление 2 креативов. Также, для лучшего восприятия я предоставила заказчику презентацию с визуализацией и инструкцию по использованию логотипа. На работу ушло 8 дней. Проект успешно сдан в срок.