Мариупольский Театр Кукол (Фирменный стиль)

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Время на разработку : 1 месяц.
Цена : 5 000 грн.
Фирменный стиль включает в себя:
👉 Фирменный логотип
👉 Цветовая гамма
👉 Фирменные шрифты
👉 Цветовые решения логотипа
👉 Дизайн визитки
👉 Дизайн бланка
👉 Дизайн папки
👉 Дизайн конверта
👉 Имиджевая и сувенирная продукция
👉 Билеты и пригласительные
👉 Униформа 3D
👉 Наружная реклама
👉 Буклеты театра
👉 Landing page
Полный фирменный стиль можно посмотреть тут - https://vk.com/album-149565821_248219273
Так как здесь 38 картинок не помещается.