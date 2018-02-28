Мариупольский Театр Кукол (Фирменный стиль)

Время на разработку : 1 месяц.

Цена : 5 000 грн.

Фирменный стиль включает в себя:

👉 Фирменный логотип

👉 Цветовая гамма

👉 Фирменные шрифты

👉 Цветовые решения логотипа

👉 Дизайн визитки

👉 Дизайн бланка

👉 Дизайн папки

👉 Дизайн конверта

👉 Имиджевая и сувенирная продукция

👉 Билеты и пригласительные

👉 Униформа 3D

👉 Наружная реклама

👉 Буклеты театра

👉 Landing page

Полный фирменный стиль можно посмотреть тут - https://vk.com/album-149565821_248219273

Так как здесь 38 картинок не помещается.