Политехнический колледж города Светогорска

Логотип и фирменный стиль для политехнического колледжа.

Решение для логотипа Светогорского политехнического колледжа оказалось простым и изящным — это аббревиатура СПК с динамичным элементом в виде фигурной скобки, которая изображает букву «К».Визуально знак стремится к форме квадрата за счёт вытянутых прописных букв. Квадрат — фигура не случайная, в эпоху конструктивизма (также известного как модернизм) именно он был основой типографики и дизайна в СССР и Европе. Колледж основан в 1945 году, как раз в те времена, когда больше всего ценились ручной труд и инженеры, поэтому логотип наследует у модернизма стилистику: фундаментальный квадрат, неконтрастные, одной толщины буквы, монохромность и одну яркую особенность. В данном случае особенностью является фигурная скобка.Как все знают из курса алгебры, фигурная скобка — знак множества. Все числа и переменные, следующие за ней, образуют единую систему. Отделив от буквы «К» скобку, мы поставили акцент на объединении: студентов, преподавателей, учебных предметов и прочего как бы под одной крышей.Также отсылка к математике в логотипе прямо намекает на технические специальности колледжа, в которых не обойтись без точных расчётов. Важно, чтобы фигурная скобка стала для студентов и преподавателей символом, напоминающим об alma mater и лучших годах жизни.

Ссылка на весь проект: https://www.behance.net/gallery/63760005/Polytechnic-College-of-Svetogorsk