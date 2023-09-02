Прайс для мастера-технолога

Я создала дизайн прайса для мастера технолога, следуя нескольким шагам.

1. Исследование и анализ: Я начала с изучения рынка и конкурентов, чтобы понять, какие услуги предлагают другие мастера технологи и как они ценят свои услуги. Это помогло мне определиться с общей структурой и содержанием прайс-листа.

2. Определение категорий услуг: Я разделила услуги мастера технолога на различные категории, такие как ботокс, кератин, холодное восстановление и т. д. В каждой категории я указала различные варианты услуг и их цены.

3. Дизайн и композиция: Я использовала Figma и Midjourney для создания привлекательного и профессионального дизайна прайс-листа. Я выбрала сочетание цветов, шрифтов и изображений, которые отражали стиль и профессионализм мастера технолога.

4. Проверка и корректировка: После создания дизайна я внимательно проверила все данные и цены, чтобы убедиться в их точности.

В результате получился профессиональный и привлекательный дизайн прайс-листа, который помогает мастеру технолога привлечь новых клиентов и удержать существующих.