Практикуючий психолог

Візитка для практикуючого психолога неначе його імідж і реклама.

Якщо вам сподобався дизайн, або просто потрібна візитка, можемо обговорити цю тему)



З радістю виконаю для вас цю, або аналогічну роботу за 1 день + 1 день на непередбачувані обставини