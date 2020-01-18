Разработка дизайна визитки и чашки для строительно

Дизайн визиток с тематическими цветами: темно-серый оранжевый (сигнальный как на касках или жилетках).

Визитки для строителей, строительных компаний и магазинов.

Строительная сфера очень подвижна, все, кто в ней работают постоянно находятся в динамике, а значит строителям просто необходимы визитки! Визитка для строителя поможет партнеру всегда связаться с вами, а также вы сможете иметь контакт с клиентом всегда!

Предлагаю свои услуги дизайна визиток, флаеров, чашек и другой продукции. Viber +380957598905