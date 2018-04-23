Шаблон фирменного стиля включает в себя логотип, фирменный бланк, визитку, конверты календарь и другую деловую документацию. Особое внимание уделено подбору фирменной цветовой гаммы и шрифта. Вся фирменная символика оформлена в одном стиле и цвете, что позволяет привести к единству и целостности образ компании.