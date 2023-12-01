Разработка рекламной/корпоративной полиграфической продукции - листовки, буклеты, визитки, бланки, анкеты, плакаты, флаеры, наклейки, таблички

- Разработка макетов для наружной рекламы - билборды, растяжки, вывески, пиллары, маршрутки, авто, роллапы, фотозоны и т.д.

- Разработка сувенирной продукции: чашки, шопперы, блокноты, ручки и т.д.

- Подготовка макетов к печати

- Разработка баннеров для интернет порталов

- Разработка презентаций, дизайн- проектов оформления медицинских пунктов, мед. центров

- Разработка визуалов для постов, рилсов, сторис