Клиент

Компания TEHNOSTEEL – современное высокотехнологичное предприятие

по производству металлических трехслойных сэндвич-панелей и шумозащитных экранов.

Задача

Разработать современный, стильный логотип который подчеркивал особенности продукта. Основная особенность

сэндвич-панелей - это три компонента. Нужно креативно это показать.