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Клиент
Компания TEHNOSTEEL – современное высокотехнологичное предприятие
по производству металлических трехслойных сэндвич-панелей и шумозащитных экранов.
Задача
Разработать современный, стильный логотип который подчеркивал особенности продукта. Основная особенность
сэндвич-панелей - это три компонента. Нужно креативно это показать.