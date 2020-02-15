Tehnosteel

Добавлена
4 года назад
84 просмотра
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Клиент

Компания TEHNOSTEEL – современное высокотехнологичное предприятие

по производству металлических трехслойных сэндвич-панелей и шумозащитных экранов.

Задача

Разработать современный, стильный логотип который подчеркивал особенности продукта. Основная особенность  

сэндвич-панелей - это три компонента. Нужно креативно это показать.