The Phoenix Dental studio

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Логотип и фирменный стиль для стоматологии, которая находится в Киргизии.
Разработка получилась стильная и лаконичная, вызывающая доверие,
что очень важно для стоматологии.
Для клиента был разработан и представлен один единственный логотип
и элементы стиля, который был принят с первого раза, без доработок.
Это говорит о том, что при разработке не возникло никаких проблем.
Заказчик доволен, так же, как дизайнер.
Нет необходимости разрабатывать десятки плохих логотипов из которых
будет выбран один и в последствии дорабатываться.
Хорошие дизайнеры презентуют один логотип, который считают наиболее удачным,
но это совсем не значит, что был разработан всего один.