The Phoenix Dental studio

Логотип и фирменный стиль для стоматологии, которая находится в Киргизии.

Разработка получилась стильная и лаконичная, вызывающая доверие,

что очень важно для стоматологии.

Для клиента был разработан и представлен один единственный логотип

и элементы стиля, который был принят с первого раза, без доработок.

Это говорит о том, что при разработке не возникло никаких проблем.

Заказчик доволен, так же, как дизайнер.

Нет необходимости разрабатывать десятки плохих логотипов из которых

будет выбран один и в последствии дорабатываться.

Хорошие дизайнеры презентуют один логотип, который считают наиболее удачным,

но это совсем не значит, что был разработан всего один.