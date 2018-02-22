Разработка логотипа и фирменного стиля для Высшая Школа Дизайна и Моды. Школа занимается препопдованием в сфере дизайна и моды, ораторского мастерства, модельного бизнеса. Также Школа занимается организацией мероприятии в странах европы направленных на развитие коммуникации стран СНГ и ближнего зарубежья в сфере моды и дизайна одежды.