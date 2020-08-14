Создание фотографий для рекламы и их обработка!

Доброго времени суток всем, заглянувшим ко мне на огонёк.

Меня зовут Анастасия, и я профессионально жму на кнопки фотоаппарата уже 6 год, а на кнопки клавиатуры при работе с Photoshop и Lightroom - 4.

Профессиональная съёмка Вашей продукции для рекламы, качественная ретушь!

Чутко прислушиваюсь к желаниям заказчика и выполняю работу так, чтоб это нравилось всем.

Не тяну с обработкой снимков и предоставлением конечного результата неделями, укладываясь в рекордно короткие сроки.

Пунктуальная, ответственна, вежлива.

Ловлю важные моменты за "хвост" , сохраняю чувства в фотографиях.