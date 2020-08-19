Обработка ваших фотографий

Доброго времени суток всем, заглянувшим ко мне на огонёк.

Меня зовут Анастасия, и я профессионально жму на кнопки фотоаппарата уже 6 год, а на кнопки клавиатуры при работе с Photoshop и Lightroom - 4.

При обработке снимков не делаю из людей манекенов с фарфоровой кожей, предпочитая подчеркивать достоинства и устранять мелкие недостатки.

Чутко прислушиваюсь к желаниям заказчика

Не тяну с обработкой снимков и предоставлением конечного результата неделями, укладываясь в рекордно короткие сроки.

Пунктуальная, ответственна, вежлива. Ловлю важные моменты за "хвост" , сохраняю чувства в фотографиях.