(CMS) Торговая площадка цифровых товаров

CMS Digital Mall Center [DMC] - это, по сути, готовый профессиональный инструмент для успешного старта Вашего бизнеса в сети интернет, в сегменте цифровых товаров (электронных товаров).

Основной принцип работы CMS Digital Mall Center [DMC] - предоставление неограниченного множества торговых площадок для множества продавцов, с помощью которых они могли бы продавать свои цифровые товары: файлы, пароли доступа, музыку, клипы, игровые аккаунты, ключи к играм и многое, многое другое..., с последующим получением дохода за счет удержания комиссии с каждой транзакции в пользу администрации торговых площадок.

CMS состоит из ядра системы и дополнительного функционала (модулей). В ядро входит базовый функционал достаточный для старта Вашего бизнеса. С помощью базового функционала Вы сможете развернуть свой сервис по продаже цифровых товаров. Продавцы смогут размещать и продавать товары, покупатель совершать покупки этих товаров, также имеется кабинет покупателя, кабинет продавца и админпанель для управления. Чтобы поднять свой сервис на более высокий, профессиональный уровень и выгодно отличаться от конкурентов советуем Вам приобрести дополнительные модули.

Более подробно o CMS Digital Mall Center [DMC]: https://cms-dmc.com