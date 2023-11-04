Інтернет-магазин одягу ShopCo

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Добавлена
2 месяца назад
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Зроблений повний адаптив усіх розділів та попапів сайту під усі пристрої до 320px. Для більш наглядної роботи інтернет-магазину реалізований функціонал на чистому JS без back-end.

#html #css #javascript #shop

https://shopco-project.netlify.app/