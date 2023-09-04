#Renewables4Ukraine - Renewables in Ukraine
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Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Site: https://www.renewables4ukraine.org/
GitHub: https://vloienko.github.io/Renewables4Ukraine/
Опис:
Створення багатосторінкового сайту-лендингу на замовлення, відпрацювання навичок таких як: PopUp, BurgerMenu, Smooth Scroll і т.д. Результат можна переглянути за прямим посиланням та на моєму GitHub.