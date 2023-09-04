Renewables4Ukraine - Renewables in Ukraine

Site: https://www.renewables4ukraine.org/

GitHub: https://vloienko.github.io/Renewables4Ukraine/

Опис:

Створення багатосторінкового сайту-лендингу на замовлення, відпрацювання навичок таких як: PopUp, BurgerMenu, Smooth Scroll і т.д. Результат можна переглянути за прямим посиланням та на моєму GitHub.