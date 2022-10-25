vloienko

Владіслав Лоєнко vloienko

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Створюю зручні сайти за вашим дизайном не "за всі гроші світу"!

Адаптивна, кросбраузерна та якісна верстка з дотриманням дедлайнів.

*Чому потрібно обрати мене:

  • Маю комерційний досвід роботи Front-End розробником в компанії.

  • Понад 2 роки досвіду з розробки сайтів.

  • Маю досвід роботи в команді на GitHub.

  • Починав з самостійного навчання та практики, далі - проходження різних курсів та марафонів, таких як: Ucode IT Academy, AvadaMedia/SpaceLab та самостійне опрацювання матеріалів - Фрілансер по життю, Free Code Camp та інші.

Мій GitHub: https://github.com/vloienko

Зв'язатись зі мною:

Гарантія на проект:

  • Протягом одного тижня після передачі архіву з проектом - безкоштовно виправлю помилки, які могли бути допущені під час верстки та непомічені до фінальної передачі проекту, так як всього не врахуєш:)

Етапи виконання роботи:

  • Оцінка проекту;

  • Виконання;

  • Перевірка;

  • Оплата;

  • Передача архіву з проектом.

Оплата:

  • На банківську картку, безпечний платіж, Binance (USDT), а також будь-яким іншим зручним для Вас способом.

Відповідальність:

  • Готовий одразу почати Ваше замовлення;

  • Дотримуюсь термінів;

  • Завжди на зв'язку;

  • Не беру передплати.

Працюю з:

  • HTML / CSS / Java Script

  • Gulp / SASS / SCSS / npm

  • WordPress / Strapi

  • FlexBox / Grid

  • GitHub / GitLab

  • Figma / Avocode

  • БЕМ

  • Pixel Perfect

  • Оптимізація (PageSpeed)

  • Адаптивність, кросбраузерність

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Отзывы заказчиков

yanesterenko
Яніна 
25 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Потрібна розробка сайту для профільних курсів (лендинг)
Потрібен був сайт в короткий термін - виконавець чудово впорався з завданням та виконав мої прохання. Постійно були на зв'язку, рекомендую.
Чудовий замовник, чітко поставлена задача. Комунікація на висоті. Рекомендую до співпраці!
Ответный отзыв
YaroslavKobets
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Потрібно верстка лендінга
Якість виконання і комунікація на висоті. Повністю виконав завдання раніше терміну. Будем працювати далі! Рекомендую всім цього виконавця!
Чудовий замовник, підтримували постійно комунікацію. Деталі проекту були чітко сформовані та зрозумілі. З радістю працював би й надалі!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $50от 3 дней
#910
Интернет-магазины
нет отзывов
$12/час
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нет отзывов
$12/час
от $50от 5 дней
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