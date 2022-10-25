Адаптивна, кросбраузерна та якісна верстка з дотриманням дедлайнів.
*Чому потрібно обрати мене:
Маю комерційний досвід роботи Front-End розробником в компанії.
Понад 2 роки досвіду з розробки сайтів.
Маю досвід роботи в команді на GitHub.
Починав з самостійного навчання та практики, далі - проходження різних курсів та марафонів, таких як: Ucode IT Academy, AvadaMedia/SpaceLab та самостійне опрацювання матеріалів - Фрілансер по життю, Free Code Camp та інші.
Мій GitHub: https://github.com/vloienko
Зв'язатись зі мною:
Телеграм: @vladloenko
E-mail: [email protected]
Гарантія на проект:
Протягом одного тижня після передачі архіву з проектом - безкоштовно виправлю помилки, які могли бути допущені під час верстки та непомічені до фінальної передачі проекту, так як всього не врахуєш:)
Етапи виконання роботи:
Оцінка проекту;
Виконання;
Перевірка;
Оплата;
Передача архіву з проектом.
Оплата:
На банківську картку, безпечний платіж, Binance (USDT), а також будь-яким іншим зручним для Вас способом.
Відповідальність:
Готовий одразу почати Ваше замовлення;
Дотримуюсь термінів;
Завжди на зв'язку;
Не беру передплати.
Працюю з:
HTML / CSS / Java Script
Gulp / SASS / SCSS / npm
WordPress / Strapi
FlexBox / Grid
GitHub / GitLab
Figma / Avocode
БЕМ
Pixel Perfect
Оптимізація (PageSpeed)
Адаптивність, кросбраузерність
Портфолио
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