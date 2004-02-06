Адаптивная верстка лендинга

Работа сделана на HTML, CSS, JS, jQuery, также использовал Flexbox и Grid сетку для надёжной структуры сайта и качественного адаптива. Для адаптива меню в Header реализовал меню-бургер, страница подстраивается под мобильные устройства до 320px. Для добавления иконок подключил библиотеку FA-icons (fontawesome). Для анимаций в моменты скролла страницы подключил библиотеку WOW JS. Сделал slick слайдер для блока с отзывами.

Ссылка на работу:

https://denisvip777.github.io/Lhander/index.html

Делал работу 1 день, примерная стоимость 100$.