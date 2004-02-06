Адаптивная вёрстка сайта Aperture.
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
18 дней назад
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Делал работу по макету Figma. Ссылка на макет:
https://www.figma.com/file/KCCKHt0Vr5F4dGb0gmnwhb/...
Ссылка на работу:
https://denisvip777.github.io/aperture/index.html
Работа сделана на HTML, CSS, JS, Flexbox, Grid, библиотека FA-icons(добавлены иконки Fontavesome). Реализовал эффект паралакса с картинками. Сделал меню бургер. Адаптив под мобильные устройства до 320px. Хотел сделать анимации в моменты скролла страницы, но посчитал их неуместными на этом сайте, паралакс и так делает своё дело.
Сайт адаптивный и кроссбраузерный, готов к посадке на любую CMS.
Делал работу 1 день. Примерная стоимость 100$.