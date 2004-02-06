Адаптивная вёрстка сайта Aperture.

Делал работу по макету Figma. Ссылка на макет:

https://www.figma.com/file/KCCKHt0Vr5F4dGb0gmnwhb/...

Ссылка на работу:

https://denisvip777.github.io/aperture/index.html

Работа сделана на HTML, CSS, JS, Flexbox, Grid, библиотека FA-icons(добавлены иконки Fontavesome). Реализовал эффект паралакса с картинками. Сделал меню бургер. Адаптив под мобильные устройства до 320px. Хотел сделать анимации в моменты скролла страницы, но посчитал их неуместными на этом сайте, паралакс и так делает своё дело.



Сайт адаптивный и кроссбраузерный, готов к посадке на любую CMS.



Делал работу 1 день. Примерная стоимость 100$.