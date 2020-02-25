Адаптивная вёрстка сайта YOGA

Стили были созданы на Scss и скомпилированы с Grunt, Flexbox используется для разметки. Все иконки, созданные в качестве шрифта из SVG изображений. Страница построена на HTML5. Страница отзывчива и подходит для любого устройства. Интерактивность: скользящий слайдер использовался для галерей.

https://hlibov.github.io/