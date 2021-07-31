Адаптивный конструктор цветов

Заказчику нужно было быстро сделать работающий конструктор цветов. Сайт написан на HTML5, CSS3(SCSS, SASS) и на JavaScript, без использования готовых библиотек (все вручную). Так же сделан адаптив под все устройства.

Для тех, кто хочет увидеть функционал сайта: https://youtu.be/NIfg2thIe-A