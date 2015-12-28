Адаптивный Лендинг с эффектом Параллакса

Добавлена
9 лет назад
458 просмотров
ClubHouse.png

В работе использовались такие эффекты:

  • Фиксированная шапка сайта (при прокрутке страницы, шапка сайта остаётся на месте)
  • Кнопка "вверх"
  • Подсветка сложных областей (планировок квартир) при наведении и изменение описания при выборе планировки
  • Параллакс эффекты при прокрутке страницы
  • Слайдер фотографий с подписями
  • Подключение google-карты с адресом строительства.
Все скрипты (кроме слайдера) написаны вручную, чтобы не нагружать сайт множеством громоздких плагинов.

Изображения, необходимые для вёрстки, склеены в спрайты, для того, чтобы снизить нагрузку на сервер и уменьшить общий размер изображений для более быстрой загрузки сайта.

Как работает сайт можно посмотреть на ВИДЕО:

https://youtu.be/O6ONpycKKCw

На мобильных телефонах:

https://youtu.be/Ly11-vPBB_E