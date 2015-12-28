Адаптивный Лендинг с эффектом Параллакса

В работе использовались такие эффекты:
- Фиксированная шапка сайта (при прокрутке страницы, шапка сайта остаётся на месте)
- Кнопка "вверх"
- Подсветка сложных областей (планировок квартир) при наведении и изменение описания при выборе планировки
- Параллакс эффекты при прокрутке страницы
- Слайдер фотографий с подписями
- Подключение google-карты с адресом строительства.
Изображения, необходимые для вёрстки, склеены в спрайты, для того, чтобы снизить нагрузку на сервер и уменьшить общий размер изображений для более быстрой загрузки сайта.
Как работает сайт можно посмотреть на ВИДЕО:
На мобильных телефонах: