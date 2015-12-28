Адаптивный Лендинг с эффектом Параллакса

В работе использовались такие эффекты:

Фиксированная шапка сайта (при прокрутке страницы, шапка сайта остаётся на месте)

сайта (при прокрутке страницы, шапка сайта остаётся на месте) Кнопка " вверх "

" Подсветка сложных областей (планировок квартир) при наведении и изменение описания при выборе планировки

(планировок квартир) при наведении и изменение описания при выборе планировки Параллакс эффекты при прокрутке страницы

эффекты при прокрутке страницы Слайдер фотографий с подписями

фотографий с подписями Подключение google-карты с адресом строительства.

Все(кроме слайдера), чтобы не нагружать сайт множеством громоздких плагинов.

Изображения, необходимые для вёрстки, склеены в спрайты, для того, чтобы снизить нагрузку на сервер и уменьшить общий размер изображений для более быстрой загрузки сайта.

Как работает сайт можно посмотреть на ВИДЕО:

https://youtu.be/O6ONpycKKCw

На мобильных телефонах:

https://youtu.be/Ly11-vPBB_E