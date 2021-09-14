Адаптивный сайт Cozy House

Добавлена
2 года назад
51 просмотр
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html5, css3, jquery, popup, бэм

ссылка на проект - https://avocadogreeen.github.io/cozy-house/