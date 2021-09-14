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Адаптивный сайт Cozy House
HTML-верстка
Добавлена
2 года назад
51 просмотр
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Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
html5, css3, jquery, popup, бэм
ссылка на проект -
https://avocadogreeen.github.io/cozy-house/
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Виктория
avocado1353
Была
год назад
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