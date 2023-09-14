Airpods

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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Технологии:

  • HTML5/CSS3

  • JavaScript

  • BEM methodology

?Описание проекта:

✔️ Верстка лендинг страницы с минималистическим стилем и интерактивными элементами .

✔️ Анимации блоков и отдельных элементов.

?Что сделано:

✅ Преобразование дизайна из Figma в HTML/CSS/JS.

https://daria-shagarina.github.io/airpods/