Airpods
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Технологии:
HTML5/CSS3
JavaScript
BEM methodology
?Описание проекта:
✔️ Верстка лендинг страницы с минималистическим стилем и интерактивными элементами .
✔️ Анимации блоков и отдельных элементов.
?Что сделано:
✅ Преобразование дизайна из Figma в HTML/CSS/JS.