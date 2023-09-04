Alpha Automation GmbH

Адаптивный многостраничный сайт, с использованием CSS Grid, Flex. При разработке использовались относительные единицы. Так же на сайте сделана кастомная карта проезда, с возможностью проложить маршрут от устройства пользователя к точке назначения. Использован слайдер swiper.

https://vermin84.github.io/projects/Alpha-animate/