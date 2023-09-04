Alpha Automation GmbH
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивный многостраничный сайт, с использованием CSS Grid, Flex. При разработке использовались относительные единицы. Так же на сайте сделана кастомная карта проезда, с возможностью проложить маршрут от устройства пользователя к точке назначения. Использован слайдер swiper.