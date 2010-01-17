Archery club

Задача была сделать этот сайт резиновый, со всеми вытекающими последствиями, вместе с картинкой в Хедере и верхним меню. Причём картинка также должна быть НЕ повторяющиеся, а Именно Тянущаяся в ширину! Далее в середине очень интересно было задумано сделать боковые колонки резиновые, а среднюю - фиксированной ширины.

Итог: Работа была выполнена на отлично, даже с лучшим результатом, чем ожидалось. Везде всё идентично, везде всё красиво. Сайт прекрасно отображается во-всех браузерах. Работа сделана с учётом всех пожеланий, в общем как обычно. Советую посмотреть.