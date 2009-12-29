Business-Group

Снова непростая задача. Опять резина, а значит снова будет не легко, особенно это касается нескольких вещей.

Во-первых главное меню должно тянуться, да так, чтобы сохранялся его внешний вид, все разделители, сами пункты и стрелочки также должны появляться сверху над активными пунктами.

Далее левый контентный блок с закруглёнными углами должен всегда находится внизу контента, не залезть на и под его содержимое, правый блок в сайдбаре должен всегда тянутся в зависимости от заполнения контента, причём ВАЖНО, что НЕ только своего, но и левого, т.е. блока Контент.

Ну и конечно же прижатый подвал, куда без него. И самое главное, всё как обычно должно отображаться одинаково во всех браузерах, включая ИЕ6.

Итог: Задача была выполнена как и положено, на самую высшею оценку, ведь по другому и быть не могло!

Смотреть обязательно!